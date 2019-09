Brexit bez dohody se Johnsonovi zkomplikoval, navrhne předčasné volby

Návrh zákona obsahuje ustanovení o odkladu brexitu do ledna 2020, pokud vláda nedojedná s Bruselem novou dohodu nebo pokud parlament neschválí neřízený brexit . Zákon by ještě musel projít horní komorou parlamentu, Sněmovnou lordů.

Johnson po hlasování uvedl, že zákon, který by zakázal brexit bez dohody, by „předal kontrolu nad vyjednáváním do rukou EU” a přinesl by „další nervozitu, další odklad a další zmatky”. Následně dodal, že mu nezbývá nic jiného, než pokusit se v říjnu vyvolat předčasné volby. „Rozhodnout budou muset lidé této země,” řekl.