Bělorusko přitvrzuje, nařídilo bankám zablokovat podpory stíhaným. Zbitý aktivista zemřel

Jednatřicetiletý malíř Bandarenka byl podle informací portálu Tut.by brutálně napaden v Minsku poblíž svého bydliště neznámými maskovanými muži, kteří přijeli strhnout červeno-bílé fáborky na plotě v barvách vlajky symbolizující protirežimní protesty. Bandarenka přitom jen vyšel z domu, aby zjistil, co se děje. Později ho převezli do nemocnice, kde ho několik hodin operovali. Po celou dobu byl v bezvědomí.

V reakci na Bandarenkovo úmrtí vyšly podle agentury AFP do ulic tisíce lidí. Evropská unie v pátek jeho smrt odsoudila, podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella je „výsledkem skandálních a hanebných kroků běloruských úřadů”. Borrellův mluvčí také uvedl, že Evropská unie je připravena k dalším sankcím. EU již dříve přijala sankce proti běloruskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi, jeho synovi a 53 dalším lidem z jejich okolí.

Leončik zdůraznil, že s Cichaunovskou není nijak spojen a že jde o ryze humanitární pomoc. I proto je jeho fond oddělen od jiného nadačního fondu Belarus Solidarity, který posílá peníze stávkujícím horníkům nebo jim pomáhá odejít do exilu. „Bylo to záměrné rozhodnutí, oni představují hnutí solidarity, my jsme humanitární hnutí,“ řekl Leončik.