Bartoš: Na uprchlíky z Ukrajiny jsme připraveni

Toto zaznělo i od ministra vnitra Rakušana, řešení této situace je meziresortní. Ministerstvo pro místní rozvoj má v danou chvíli přehled o možnostech ubytovacích kapacit, které jsou k dispozici. Jsme do toho zapojeni.

Diskutujeme téma vyvolání možné migrační vlny a řešení této situace. V České republice máme velké množství pracovníků z Ukrajiny, za nimiž by mohly přicestovat jejich rodiny. Pokud by situace dále eskalovala, tak na toto všechno existují scénáře. Česká republika je připravena, pokud něco takového nastane, pomoci také v této oblasti.

Co se týče pomoci na místě, tak i z jednání vyplývá, že je to pomoc materiální a humanitární. V pondělí se schválila jednorázová pomoc v hodnotě deseti milionů korun z pozice ministerstva zahraničních věcí. Záleží, jak se k tomu postaví vláda za jednotlivé ministry v momentě, když dojde k další eskalaci konfliktu.

To probíhá na úrovni příslušných ministrů. Ačkoliv ministerstvo pro místní rozvoj je partnerem krajů, tak ne úplně v oblasti týkající se bezpečnosti nebo přípravy na pomoc, pokud by se vyskytla nějaká vlna uprchlíků na území ČR.

Jsem rád, že se Česká republika skrze ministra zahraničí Jana Lipavského, ale i premiéra Petra Fialu jasně postavila na stranu Ukrajiny. Jednota evropských partnerů i partnerů NATO je podle mě zcela zásadní pro další řešení. Ať už to je třeba uvalení sankcí.

Režim bezpečnostní rady státu je ze své povahy neveřejný. Téma ruské agrese vůči Ukrajině tam určitě zazní, bude to důležité téma, ale k obsahu rady bych se nerad vyjadřoval. Jsou to informace důvěrné nebo tajné.

Podle mě je důležité jít se společným postojem. Premiér Petr Fiala hovořil o další možné pomoci, kterou by Česká republika poskytla. Je to věc, která se řeší na úrovni vlády. A také ministrů, do jejichž oblastí jednotlivé agendy spadají.