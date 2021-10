Balerínková Annamária bude opět trénovat

„S manželkou jsme se jí věnovali, jako kdyby byla členkou naší rodiny. Co myslíte, kdo jí vyřizoval osobní doklady nebo vyšetření u obvodního či zubního lékaře? Já si na to vzal dovolenou. A teď se dovím, že někdo cizí jí shání nového trenéra? Jsem z toho smutný a znechucený,“ řekl Pecze.

Její matka Izabela má ve věku 38 let sedm dětí a jednoho vnuka. Rodina dostává sociální dávky ve výši 340 eur (necelých 8600 korun) měsíčně. Annamária nenastoupila v září do školy v Moldavě nad Bodvou a podle zástupkyně ředitelky přestala být žačkou školy. Je jí totiž 16 let a tím podle zákona skončila povinná školní docházka.