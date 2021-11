Ať EU zaplatí Bělorusku za zastavení migrantů jako tenkrát Turecku, hlásá Lavrov

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov míní, že by Evropská unie měla poskytnout Bělorusku podobnou finanční pomoc k zastavení migrace, jako to učinila v případě Turecka. Jinak by podle něj šlo o dvojí metr. Ve svém návrhu pominul, že zatímco Turecko leží na přirozené migrační trase z Blízkého východu do Evropy, běloruský režim migranty na hranici s EU účelově sváží.