Arménský premiér podepsal dohodu o konci války o Karabach

Podle arménského premiéra „tento krok vychází z přesvědčení, že je to nejlepší možné řešení v současné situaci.“ „O tom všem vám podrobně povím v příštích dnech. Toto není vítězství, ale porážka nebude, dokud nepřipustíte, že jste poraženi. Nikdy si nepřiznáme, že jsme poraženi, a to by měl být začátek naší éry národní jednoty a obrození,“ uvedl.