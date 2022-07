Zastánci Muktady Sadra vnikli do iráckého parlamentu

Iráčtí demonstranti podporující mocného klerika Muktadu Sadra ve středu vnikli do budovy parlamentu v Bagdádu poté, co se dostali do přísně střežené zelené zóny. Stovky jich v budově protestovaly proti návrhu, aby se Muhammad Súdání stal premiérem, a vlivu Íránu na iráckou politiku.