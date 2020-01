Zabitý generál Sulejmání byl pro šíity James Bond, Rommel a Lady Gaga v jedné osobě

„Pro šíity na Blízkém východě je to James Bond, Erwin Rommel a Lady Gaga v jednom,“ napsal v roce 2017 bývalý analytik CIA Kenneth Polack, když sestavoval jeho profil pro sto nejvlivnějších osobností světa časopisu Time. Vystihl tím obdiv, kterému se těšil pro své opěvované strategické schopnosti a který ho v Íránu pasoval až do role celebrity.

Proslulost získal za syrské občanské války. Írán vyslal Sulejmáního do Sýrie, aby tam podporoval režim Bašára Asada. Řídil operace proti jeho odpůrcům včetně radikálů z Islámského státu. Opět se tak řízením okolností ocitl na jedné straně fronty s Američany, protože od konce roku 2014 vedl operace proti IS.

Pozornost médií na sebe upoutal, když v stál v listopadu 2014 za porážkou IS u Džurf as-Sacharu, kde po boku iráckých vojáků a šíitských milicionářů, které vycvičili íránští poradci, bojovali i příslušníci Hizballáhu. Sulejmání se pak objevil i na přehlídce. Cílem akce bylo uvolnit cesty, jimiž o svátku ášúrá proudily do posvátné Karbaly statisíce šíitských poutníků. Na přelomu let 2014 a 2015 vedl generál i další operace v irácké provincii Dijála, kde se mu podařilo osvobodit města Saadíja a Džalavla, přičemž Írán nasadil do bojů i letadla F-4. V té době byl Sulejmání zraněn při atentátu u Sámarry, který spáchal příslušník IS, jenž se dokázal infiltrovat do jeho štábu.