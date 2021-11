Vakcína nepoškozuje mužskou ani ženskou plodnost, ukázaly výzkumy

V nemocnici Šeba zkoumali vliv vakcíny na plodnost u 36 očkovaných párů. Testovali plodnost v rozmezí týden až tři měsíce od podání druhé dávky. Ukázalo se, že v počtu vajíček, kvalitě spermatu a množství a kvalitě embryí nebyly žádné rozdíly oproti neočkovaným párům, které nepřišly ani do styku s virem.

„Podle toho, co jsme viděli, nemá vakcína vůbec žádný vliv,“ uvedl vedoucí tohoto výzkumu profesor Raoul Orvieto, který šéfuje oddělení pro neplodnost a umělé oplodnění. „Zjištění naší studie je v souladu s nedávno publikovanou studií časopisu americké zdravotnické asociace JAMA, který podobně zkoumal 45 párů.“

Na univerzitní nemocnici Hadassa 32 léčených žen rozdělili do tří skupin. V jedné byly ženy zotavující se po covidu, v druhé očkované a v třetí neočkované, které měly celou dobu negativní test. Sledovaly se u nich hladina estrogenu a progesteronu, reakce vaječníků, celkový počet vajíček i počet kvalitních vajíček. I tam mohl říci vedoucí výzkumu Anat Hershko-Klement, že výsledky jsou povzbuzující: „Vidíme, že plodnost není poškozena a nejsou tu žádné nezvyklé komplikace s těhotenstvím. Není to úplně jisté, ale je to důležitý milník.“