V Turecku zatkli lídra Islámského státu, píše server

Hasan Hášimí Kurajší se stal lídrem IS letos v březnu poté, co začátkem února při operaci speciálních jednotek USA v severozápadní Sýrii zemřel předchozí vůdce IS abú Ibráhím Hášimí Kurajší. Akce se uskutečnila na přímý rozkaz amerického prezidenta Joea Bidena, podle něhož Kurajší odpálil během operace bombu, čímž zabil sebe a členy své rodiny.