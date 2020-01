V Íránu zatkli několik lidí kvůli sestřelení letadla

„Několik lidí bylo zadrženo a vyšetřování pokračuje,“ řekl Esmaily s tím, že by se měly vyšetřovat „příčiny i důsledky incidentu“. Vysvětlil, co tím má na mysli: „Budeme vyšetřovat, nakolik událost zavinilo americké válečné štvaní”.

Ruhání také řekl, že z tragédie by neměl být viděn jeden jednotlivec: „Není to jen jedna osoba, která stiskla spoušť, ale jsou tu i další odpovědní. Íránské ozbrojené síly přiznaly chybu, a to je dobrý první krok. Mělo bychom ujistit lidi, že se to nezopakuje.“