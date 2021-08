USA a Británie posílají do Kábulu vojáky, aby pomohli s evakuaci ambasád

Zdůraznil přitom, že ambasáda zůstane otevřená a bude nadále poskytovat konzulární a humanitární služby. Británie následně uvedla, že vyšle do Afghánistánu vojáky, kteří budou pomáhat s evakuací jejích občanů a spolupracujících Afghánců. I Londýn se chystá omezit fungování svého velvyslanectví. V Afghánistánu získává v posledních dnech rychle kontrolu nad čím dál větší částí území radikální islamistické hnutí Tálibán.

Evakuace zaměstnanců z americké ambasády podle ministerstva začne v nadcházejících dnech. Pomáhat s ní bude americká armáda, což je v bojových zónách standardní praxí. Price uvedl, že snížení počtu civilistů na ambasádě je preventivní krok, jenž navazuje na předchozí plány.

Do 24 až 48 hodin mají do Afghánistánu přiletět první ze zhruba 3000 amerických vojáků, kteří budou mít evakuaci na starosti, uvedl mluvčí Pentagonu John Kirby. Pracovníci ambasády budou podle něj nejprve letecky přepraveni na kábulské letiště a odtud do vlasti. Původní plán počítal s tím, že po skončení vojenské mise USA v Afghánistánu 31. srpna v zemi zůstane asi 650 vojáků střežících letiště a ambasádu, uvedla agentura Reuters.

Urychlená evakuace spolupracovníků

Washington podle Price také urychlí evakuaci tlumočníků a dalších afghánských pomocníků americké armády, kteří by se mohli ocitnout v ohrožení, pokud by Tálibán získal nadvládu. Pro tyto lidi Washington v nadcházejících dnech vypraví každodenní evakuační lety.

„Naše ambasáda zůstává otevřená a naše diplomatická mise vydrží," řekl Price na pravidelném brífinku. Americká civilní stopa v Kábulu však bude podle něj omezena na „základní diplomatickou přítomnost". Na americkém velvyslanectví pracuje zhruba 1400 osob, přičemž snížení stavů bude podle nejmenovaného amerického představitele osloveného agenturou Reuters „značné".

Britský ministr obrany Ben Wallace dnes oznámil, že do Afghánistánu odletí až 600 vojáků, kteří pomohou britským státním příslušníkům a afghánským tlumočníkům v evakuaci ze země. Na minimum budou omezeny počty pracovníků na velvyslanectví v Kábulu, které se navíc přemístí do bezpečnější lokality. První vojáci by podle Wallace měli do Afghánistánu přiletět do konce týdne. Evakuace se týká celkově několika tisíců osob.

Tálibán rychle postupuje

Za méně než týden se Tálibán zmocnil 11 správních středisek z 34 afghánských provincií. Ve čtvrtek dobyl dvě z nich - Herát a Ghazní. Právě dobytím strategicky významného města Ghazní se podle stanice BBC zvyšuje pravděpodobnost, že se Tálibán zmocní i Kábulu.

Sílící násilí a významné bojové zisky Tálibánu již přiměly USA, Německo, Británii a další země vyzvat své občany, aby Afghánistán okamžitě opustili. Děje se tak necelé tři týdny před plánovaným završením Spojenými státy vedené mise v zemi.