U izraelského jaderného střediska Dimona se rozezněly sirény

Izrael nikdy oficiálně nepotvrdil, že má jaderné zbraně, i ldyž to v půlce osmdesátých let prozradil jaderný technik Mordechaj Vanunu listu The Times.. Izraelský tajná služba Mossad ho pak unesla z Říma do Izraele, kde byl odsouzen.Nepřímo vlastnictví jaderných zbraní přiznal v roce 2006 premiér Ehud Olmert.