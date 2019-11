Turecko obešlo zákaz dodávek amerických útočných dronů, s britskou pomocí vyvinulo vlastní

Drony Bayraktar TB-2 se sice vyrábějí v Turecku , ale nepovedlo by se je vyvinout bez podpory britské společnosti EDO MBM Technology. Ta dodala jeden z klíčových prvků pro bojový dron - závěsníky Hornet, z nichž se vypouštějí rakety. Na jejich základě pak turecká firma vyvinula vlastní.

Turecko pokračuje v deportacích lidí spojených s IS do Německa

TB2 může létat až 24 hodin ve výšce 7300 metrů. Unese 150 kg, z nichž asi 60 připadá na zbraně, a v roce 2016 z něj byla odpálena i chytrá munice malé ráže Roketsan MAM-L. Podle tureckých zdrojů zabil útok tohoto dronu prvního Kurda z PKK 8. září 2016. Turecko, která má ve výzbroji podle různých údajů 86 až 99 bezpilotních letadel TB2 a stalo se tak druhým největším uživatelem bojových dronů, přičemž předstihlo Británii a Izrael, se chlubí, že při útocích TB2 bylo zabito 449 teroristů a dalších 680 zraněno. Podle listu The Guardian na útoky dronů aktuálně připadá v Sýrii pětina zabitých.

Organizace na ochranu lidských práv Human Right Watch však ve středu uvedla, že Tureckem podporovaná milice do oblasti jen vnesla násilí a mohla by být stíhána na zločiny proti lidskosti. „Na rozdíl od tureckého tvrzení, že jejich operace zajistí bezpečnou zónu, skupiny spravující oblast se samy dopouštějí násilí na civilistech a diskriminace na etnickém základě,“ uvedla ředitelka HRW pro oblast Blízkého východu Sarah Leah Whitsonová.