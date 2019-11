Trump prvně navštívil Afghánistán. Na Den díkůvzdání překvapil americké vojáky

Americký prezident přiletěl do Afghánistánu s manželkou Melanií prezidentským speciálem Air Force One na základnu Bagrám krátce po 20:30 místního času (17:30 SEČ). Jedná se o druhou Trumpovu návštěvu ve válečné zóně. Loni se o Vánocích vydal za vojáky do Iráku.