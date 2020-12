Třenice v NATO: Erdogan je naštvaný na USA kvůli sankcím, Ankara zvažuje odpověď

Erdogan už kvůli sankcím kritizoval Washington z pozice spojenců v Severoatlantické alianci. „Co je to za partnerství? Toto rozhodnutí je otevřený nepřátelský útok na svrchovanost naší země,“ uvedl v televizním vysílání.

„Americké sankce nejsou obhajitelné právně ani politicky. Pokud bychom od nákupu S-400 chtěli odstoupit, už bychom to udělali,“ zdůraznil turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu pro stanici Kanal 24. Ankara bude v nejbližší době zvažovat, zda bude vůči Spojeným státům reagovat recipročně.

Američané argumentovali obavami, že by se mohly údaje o nejmodernějším americkém bojovém letounu dostat do Ruska a ruští experti by následně mohli najít způsob, jak jej na radarech systému S-400 odhalit.