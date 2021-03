Těsně před volbami demonstrovaly proti Netanjahuovi tisíce lidí

Před sídlem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua dnes jen tři dny před volbami do parlamentu opět demonstrovaly tisíce lidí, podle kterých by měl šéf vlády kvůli svým korupčním kauzám rezignovat. Informovala o tom agentura Reuters. Izraelská média odhadla, že do dalšího z řady protestů, které se konají už téměř rok, se zapojilo kolem 20.000 lidí.