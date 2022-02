Šéf Islámského státu se odpálil sám. Útok na něj si vyžádal mrtvé ženy a děti

Když začal americký útok, Kurajší odpálil nálož ve třetím patře domu, která zabila nejen jeho samotného, ale i jeho ženu a dvě děti. Americký prezident Joe Biden to označil jako „poslední zbabělý čin“.

„Kurajšího se podařilo identifikovat pomocí otisků prstů a analýze DNA,“ dodal prezident. Podle Bidena byl Kurajší „hybnou silou stojící za genocidou jezídů v severozápadním Iráku v roce 2014“.

„Všichni si pamatujeme znechucující příběhy o masových hromadných vraždách, kdy se vyhladily celé vesnice, o tisících žen a mladých dívek prodaných do otroctví, o znásilňování používaném jako zbraň. Díky statečnosti našich vojáků tento hrozný teroristický vůdce už není,“ dodal prezident, který operaci sledoval v přímém přenosu.

Dům, kde se ukrýval Kurajší, po americkém útoku Foto: Mohamed Aldaher, Reuters

Noční operace

Několik amerických výsadkových vrtulníků s příslušníky amerických speciálních sil dorazilo do vesnice Atma kolem úterní půlnoci. Podle obyvatel bylo nejprve slyšet, jak z amplionu na vrtulníku mluví arabsky muž s iráckým přízvukem. Říkal, že obyvatelé mají patnáct minut na to, aby se vzdali. Když doba uběhla, začala palba.

Podle informací z místních zdrojů čelili Američané tvrdému odporu. Dostali se pod palbu rychlopalných protiletadlových děl namontovaných na vozidlech. Střelba byla slyšet dvě hodiny, než helikoptéry odlétly. Jedna ale zůstala na místě a američtí vojáci její trosky museli zničit.

Američtí vojáci se museli bránit i skupině příslušníků milice radikální skupiny Hajját Tahrír aš-Šám, která přijela na místo a začala po nich pálit.

Podle mluvčího Pentagonu Johna Kirbyho byli zřejmě zabiti dva další lidé z malé skupiny, která se k domu přiblížila během dvouhodinové americké razie a chovala se nepřátelsky. „To mělo za následek konec nepřátelských aktivit,“ řekl Kirby.

Dodal, že při operaci bylo zřejmě zabito i dítě, USA však podle něj nemají přesné informace o každém zabitém. Podle jiných zdrojů byl zabit jeden příslušník této milice a druhý skončil v nemocnici.

Mezi oběťmi jsou ženy a děti

Kirby uvedl, že speciální síly z domu dokázaly evakuovat deset lidí včetně osmi dětí. Zabit v přestřelce byl podle něj jeden z Kurajšího zástupců s manželkou, kteří stříleli na Američany.

Trosky amerického vrtulníku, který se účastnil razie proti vůdci IS Foto: Reuters

To ale rozporují syrské bílé helmy, které poskytují záchrannou zdravotní službu na území pod kontrolou opozice. Podle nich se v domě, který byl cílem útoku, našla těla šesti dětí a čtyř žen.

„Některá těla nevypadají, jako by ti lidé zahynuli při explozi. Vypadají, jako by je zasáhla palba velkorážnými náboji,“ sdělil listu The Guardian ředitel syrského programu na Blízkovýchodním institutu ve Washingtonu Charles Lister. „Protože jsem viděl na videu, jak to probíhalo, tak nejméně jedna z helikoptér pálila přímo na budovu více než minutu z těžkých kulometů,“ dodal.

Po informacích o obětech z řad žen a dětí Pentagon oznámil, že je ochoten operaci prověřit.

Varianty operace

Kurajší se ukrýval v třípatrové budově na okraji města Atma na severu Sýrie v provincii Idlib, kterou neovládají vládní síly prezidenta Bašára Asada, ale jeho odpůrci včetně Turky podporovaných skupin a islamistů ze skupiny Hajját Tahrír aš-Šám napojené na al-Káidu. Ta ovšem soupeří s IS. Ukrýval se jen 15 kilometrů od místa, kde se schovával i jeho předchůdce abú Bakr Bagdádí, jenž byl zabit při podobné operaci v roce 2019.

Za dva roky byli v v Idlibu zabiti nebo dopadeni čtyři vysocí představitelé IS.

Tvrdý radikál Kurajší, známý jako „ničitel“, podle zjištění tajných služeb obýval s rodinou druhé patro budovy, ze které řídil i operace Islámského státu. Sám nikdy nevycházel ven, jen se občas koupal na střeše.

Interiér domu, kde se ukrýval Kurajší Foto: Mohamed Aldaher, Reuters

Sousedé nevěděli, kdo si dům pronajal, ani to, že v něm žil šéf IS. „Viděli jsme jenom jeho ženu, jak kupuje zeleninu,“ řekl Umar Halabí, který žije poblíž. „Myslím, že jeho jsem viděl jen jednou. Byl tichý a skromný,“ popsal.

Kurajší se narodil v Tal Afaru a téměř se neobjevoval na veřejnosti. Po americké invazi do Iráku se zapojil do sunnitské vzpoury a pak se stal členem IS, kde jeho kariéra postupně stoupala.

Když Američané zjistili, kde se ukrývá, zvažovali několik variant útoků. Letecký vyloučili, protože se báli velkého počtu civilních obětí. Navíc potřebovali získat důkaz, že se Kurajšího podařilo zabít. Proto se začala plánovat akce skupiny speciálních sil, přičemž se zjišťovalo, jestli dům vydrží i explozi a nezřítí se. Když statici dospěli k závěru, že vydrží, rozhodlo se, že se podnikne operace komanda speciálních sil stejně jako v případě Usámy bin Ládina a abú Bakra Bagdádího.

Pro IS je to rána, ale ne konec

Podle Bidena likvidace šéfa IS zvýší bezpečnost. „Hadždží Abdalláh (jiný Kurajšího pseudonym) dohlížel na šíření dalších teroristických skupin napojených na IS po světě,“ uvedl prezident USA.

Expertka Jomana Qaddourová působící v Atlantické radě ale upozornila, že to neznamená konec Islámského státu: „Je vždy dobré, když je odstraněna hlava IS. Ale jistě to není naposled, co IS vidíme.“ Hnutí v poslední době posílilo v Iráku i v Sýrii, kde v lednu zaútočilo na věznici v Hasace, aby osvobodilo své spolubojovníky. Drželo ji týden.