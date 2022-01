Saúdská princezna je po třech letech vězení volná

Tři roky byla držena ve vězení, aniž by byla obviněna. Podle některých zdrojů byla zatčena kvůli tomu, že se zasazovala o ochranu lidských práv a ústavní reformu. Další zdroje hovoří o tom, že důvodem pro její zadržení byly úzké vazby na bývalého korunního prince Mohammeda bin Nayefa, který skončil v domácím vězení.

Basma je dceru krále Saúda, který zemi vládl v letech 1953 až 1964 a zemřel v roce 1969. Po jeho smrti ji matka, Syřanka Džamíla Márijová, odvezla do Bejrútu, odkud se v roce 1975 kvůli tamní občanské válce odstěhovali do Británie. Basma studovala několik oborů, včetně medicíny a anglické literatury. V Saúdské Arábii založila síť restaurací, kterou chtěla rozšířit do Velké Británie. Basma je rozvedená a má pět dětí.