Nastalo příměří mezi Izraelem a Hamásem

V ulicích Gazy s druhou hodinou ranní vypukly pouliční oslavy, při nichž někteří lidé provolávali „Alláhu akbar” (arabsky Bůh je veliký), mnozí podle agentury AP pálili ze zbraní do vzduchu. Hlavní ulice zaplnila auta, řidiči troubili a pasažéři mávali vlajkami z oken. Z ampliónů mešit zaznívala slova o vítězství odporu proti okupaci, uvádí Reuters.

Zástupci Hamásu hovoří o vítězství, zatímco čelí dopadům posledních dní na území, které už předtím trápila chudoba a nezaměstnanost. Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zase schválení příměří oznámila s tím, že dosáhla „v operaci významných úspěchů, z nichž některé jsou bezprecedentní”. Prakticky okamžitě ale začal Netanjahu sklízet kritiku za to, že bojovou operaci údajně zastavil příliš brzo.

Lidé na obou stranách mezitím nervózně sledovali, co nový zvrat v konfliktu přinese, uvedl deník The New York Times. „Dějiny izraelsko-palestinských bojů jsou plné dohod, které nedokázaly vyřešit základní neshody,” píše list.