Orbánova daň vehnala Maďary do ulic

Čtvrt roku po triumfálním volebním vítězství Orbánův kabinet přistoupil k utahování opasků. To je však přesný opak toho, co sliboval v kampani, kdy si kupoval přízeň voličů štědrým rozdáváním veřejných peněz.

Stovky demonstrantů přerušily v pondělí dopravu na budapešťském Markétině mostě. Protestující se pak vydali na pochod městem a skandovali hesla „Orbáne, zmiz“ a „Špinavý FIDESZ“. V Szegedu protestující obsadili most v centru města.

„Tahali nás za nos, naslibovali hory doly, ostrůvek klidu uprostřed světových zmatků a teď na to doplatíme hlavně my, drobní podnikatelé,“ řekl László, který se živí rozvozem jídla. „Prezidentka podepsala zákon, který je pro nás nevýhodný, a dobře to věděla. Z toho je vidět, že je stále člověkem blízkým straně FIDESZ premiéra Orbána, i když ve funkci má být nadstranická,“ uvedla kadeřnice Éva.