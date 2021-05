Média: Za propuštění britsko-íránské občanky žádá Teherán platbu od Londýna

Podle íránské televize by Británie za osvobození Zaghariové-Ratcliffeové měla zaplatit 400 milionů liber (téměř 12 miliard Kč). Má se za to, že Británie tuto částku dluží Íránu, protože mu za vlády šáha Rezy Pahlavího nedoručila objednané tanky předtím, než byl šáh v roce 1979 svržen, napsal dříve deník The Guardian.