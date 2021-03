Loď se v Suezském průplavu vzpříčila kvůli prachové bouři

„Kontejnerová loď Ever Given o výtlaku 224 000 tun plující pod panamskou vlajku z Číny do Rotterdamu narazila na dno v úterý brzy ráno v novém průplavu poté, co ztratila možnost manévrovat kvůli silným větrům a prachové bouři,“ uvedl ve středu Úřad pro Suezský průplav ve svém prohlášení. Vítr měl rychlost až 40 uzlů (76 km/h).