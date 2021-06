Izrael znovu hlásí zvýšený nárůst nakažených

V Izraeli dva dny za sebou zaznamenali více než sto nových případů nákazy koronavirem, uvedl ve středu deník Times of Israel. Jde o největší denní nárůst od dubna. Pokud by nešlo o ojedinělý výskyt, začaly by se v uzavřených prostorách opět nosit roušky, sdělila ministryně zdravotnictví Sharon Alroy-Preisová.