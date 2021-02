Izrael oznámil výměnu zadržovaných občanů se Sýrií

Oficiální syrská média o plánované výměně informovala už ve středu s tím, že Damašek chtěl Izraelku vyměnit za Dijába Kahamúze, kterého poslal v roce 2018 izraelský soud do vězení na 14 let mimo jiné za pašování výbušnin z Libanonu do Izraele. Sýrie měla rovněž zájem o Nihál Maktovou, která dostala v Izraeli loni tříletý trest vězení. Situace se však zkomplikovala poté, co Maktová a Kahamúz odmítli převoz do Sýrie, uvedla agentura AP.