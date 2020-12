Izrael je už ve třetím lockdownu. Očkuje 70 tisíc lidí denně

Podobně jako při minulém lockdownu, který skončil v polovině října, se Izraelci nesmějí vzdálit na více než kilometr od bydliště, nesmějí vstupovat do domů, v nichž nebydlí, obchody jsou uzavřeny, kulturní akce zrušeny a restaurace smějí provozovat jen rozvážkovou službu. Hromadná doprava funguje jen z poloviny, hromadné akce jsou omezeny na 20 lidí venku a 10 lidí uvnitř.

Izrael také zpřísnil podmínky pro vstup do země, a to v souvislosti s šířením nového, nakažlivějšího kmene koronaviru. Podle tamního ministerstva zdravotnictví se mutace objevená v Anglii prokázala i u některých izraelských pacientů.

Izrael minulý týden začal s vakcinací obyvatel. Podle pondělních údajů ministerstva zdravotnictví dvoufázovou vakcínu obdrželo už téměř 380 tisíc lidí, přednostně zdravotníků a Izraelců starších 60 let.

Vakcínu nyní denně dostává okolo 70 000 lidí, do příštího víkendu by to mělo být až 150 000 za den. Pomoci tomu mají i nepřetržitě otevřená očkovací centra.