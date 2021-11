Írán zahájil manévry, nasadil do nich stará francouzská a americká letadla

Francouzské Mirage F1 získal Írán během americké invaze do Iráku v roce 2003, když s nimi iráčtí piloti ulétli do Íránu, aby je Američané nemohli zničit. Na záběrech jsou vidět dva stroje v hangáru, z nichž jeden dvousedadlový F-1BQ vzlétá a pak manévruje nad mořem. Írán by měl mít více než desítku těchto strojů v různých verzích.