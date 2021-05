Egypt koupí 30 francouzských stíhaček Rafale, jejich prodeje stoupají

Podle dohody dostane Egypt i rakety vzduch-vzduch od firmy MBDA a vybavení od společnosti Safran, která se věnuje výrobě zbraní a elektroniky. Za 85 procent objemu desetileté půjčky ručí banky BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale a CIC, tvrdí web Disclose. Banky to nekomentovaly.

Prodej je kritizován ochránci lidských práv, protože režim egyptského prezidenta Abdala Fatah Sísího je kritizován za porušování lidských práv i zapojení do občanské války v Libyi na straně vzbouřeneckého polního maršála Chalífy Haftara.

Francouzský prezident Emmanuel Macron už loni v prosinci prohlásil, že případné dodávky zbraní Egyptu nebudou podmíněny splněním požadavku na zlepšení lidských práv v zemi, protože by nechtěl oslabit schopnost Káhiry bojovat s terorismem v oblasti. Macron byl kvůli tomuto vyjádření tvrdě kritizován.

Prodej do Egypta výrazně pomohl francouzské stíhačce, která se dlouho nedokázala prosadit na zahraničních trzích. Egypt si už v roce 2015 jako první země ze zahraničí objednal rafaly, ve výzbroji jich má od prosince 2018 celkem 24. Nyní tedy počet navyšuje. Francie byla v letech 2013 až 2017 hlavním dodavatelem zbraní do Egypta. Druhým zákazníkem se stal Katar, který si jich objednal zatím 36 a má opci na dalších 36.

Dassault se snažil od roku 2011 prodat své stroje i do Indie, ale dohody se dlouho nedařilo dosáhnout, výrobce odmítal umožnit Indii licenční výrobu. Tendry provázelo podezření na korupci a teprve v březnu 2019 požádalo Dillí o dodávku strojů, které by nahradily letité stroje MiG-21 a byly by schopné čelit pákistánským F-16. Dodávka 36 strojů odstartovala na konci července 2020. Indie jich zatím dostala 16.