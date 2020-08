Bejrútská tragédie na unikátním záběru: jak se městem šířila tlaková vlna

Zástupce Dijába, jehož vláda v pondělí kvůli explozi podala demisi, přijetí dopisu potvrdil. „Současný kabinet dokument dostal 14 dní před explozí a reagoval na něj v průběhu dní. Předchozí administrativa na to měla přes šest let a neudělala nic,“ řekl zástupce.

Aún minulý týden potvrdil, že informace o materiálu měl. „Řekli, že je to nebezpečné. Já za to zodpovědný nejsem! Nevím, kde to uskladnili a nevěděl jsem, jak nebezpečné to je. Nemám žádnou autoritu řešit věci přímo s přístavištěm. Je tu hierarchie a všichni ti, kdo o tom věděli, měli znát své povinnosti a učinit nezbytné,“ uvedl prezident.