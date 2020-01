Americký blízkovýchodní plán by mohl umožnit Izraeli další anexe

„Pravděpodobně jej zveřejníme o něco dříve (než bude Netanjahu ve Washingtonu),” citovala amerického prezidenta agentura AFP. „Je to skvělý plán. Je to plán, který by opravdu fungoval,” řekl Trump během přeletu na Floridu na mítink Republikánské strany.

Blízkovýchodní mírový plán USA má být hlavním tématem úterních jednání v Bílém domě, na která kromě Netanjahua přijal pozvání také jeho soupeř v nadcházejících parlamentních volbách v Izraeli Benny Ganc. Podle izraelských médií Washington navrhne „významný posun v otázce hranic”.

Hovoří se o tom, že plán je mimořádně vstřícný k Izraeli a chce mu zaručit kontrolu nad velkou částí palestinského Západního břehu Jordánu. Uniklé podrobnosti Trump označil za spekulativní. Informace se objevily v době, kdy v Izraeli probíhají připomínky osvobození Osvětimi a státníci z celého světa tam uctívají oběti holokaustu a vyjadřují sympatie židovskému národu pro bezprecedentní utrpení, kteým si prošel.

Plán údajně počítá se zřízením státu Palestina, který by ale nesměl mít vlastní armádu a nesměl by kontrolovat vlastní hranice a vytvářet spojenectví s jinými zeměmi. Předpokladem také je odzbrojení hnutí Hamás, které vládne v Pásmu Gazy. Izrael by měl mít plnou kontrolu nad částmi západního břehu i nad celým Jeruzalémem včetně arabských čtvrtí a Starého Města s Chrámovou horou. Palestinci by dostali finanční injekci od bohatých ropných států Perského zálivu. Pokud by se zdráhali plán přijmout, dostal by Izrael od USA zelenou k anexi.

Anexe údolí Jordánu

Netanjahu opakovaně dával najevo zájem anektovat některá palestinská území v oblasti údolí řeky Jordán, kde stojí některé židovské osady.

Televizní Kanál 13 ve čtvrtek zmiňoval americké výhrady k případné jednostranné izraelské akci v tomto směru. Kanál 12 pak zmínil příčinu těchto výhrad. Podle něj je hlavním důvodem to, že pravidla hry chtějí držet v rukou Američané. Proto podle něj Netanjahu nepředloží příští týden před izraelský parlament Knesset zákon o anexi, jak čekají někteří poslanci jeho strany Likud. Už minulosti dávali členové vlády najevo, že chtějí prosazovat kroky v souladu s americkým plánem.

Podle listu Ha´arec nejen Netanjahu, ale zřejmě i Ganc už americký plán znají. Ganc by však podle něj zvedl ruku pro případnou anexí jen v případě mezinárodního souhlasu.

O Trumpově blízkovýchodním plánu se hovoří již poměrně dlouho a USA několikrát jeho zveřejnění odložily. Trumpova administrativa jej označuje za „dohodu století”, která pomůže vyřešit dlouhodobý izraelsko-palestinský spor. Podle agentury AP se ale návrhu pravděpodobně nedostane mezinárodní podpory, pakliže bude chápán jako krok podkopávající šance na řešení konfliktu v podobě dvou států.

Palestinský odpor

Trump očekává, že Palestinci budou možná zprvu na návrhy reagovat negativně, avšak podle něj je pro ně plán „velmi pozitivní”. „Krátce jsme s nimi hovořili. Ale budeme s nimi mluvit za nějaký čas,” uvedl.

Palestinská samospráva nicméně ve čtvrtek zopakovala, že americkou představu o nastolení míru odmítá. Předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás už před dvěma lety podobné ideje odmítl a přerušil kvůli tomu kontakty s americkou administrativou.

Pokud by však Netanjahu s plánem souhlasil, což mu může ve volbách naplánovaných na 2. března získat hlasy pravicových voličů, možná by získal bianco šek k zásahu, pokud by Palestinci plán odmítli, uvedl Ha´arec.

List zmiňuje, že plán by se mohl týkat buď jen údolí Jordánu, nebo dokonce všech židovských osad nezákonně postavených na okupovaných územích s výjimkou oblastí obývaných Palestinci.

Riziko bojů