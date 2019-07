Novinky

Záběry zveřejněné agenturou Fars, která je napojená na revoluční gardy, ukazují, jak se k tankeru přibližují rychlé čluny. Z vrtulníků se spustil výsadek a příslušníci gardy rychle loď obsadili.

Z komunikace mezi loděmi, kterou poskytla stanici BBC britská firma pro bezpečnost na moři Dryad Global, je patrné, že íránská loď vyzývá tanker, aby změnil kurs: „Když poslechnete, budete v bezpečí.“

Vrtulník íránských revolučních gard nad tankerem Stena Impero

FOTO: Reuters TV, Reuters

V tu chvíli se ohlásila britská fregata HMS Montrose, které před týdnem zabránila pokusu Íránců zabavit jiný britský tanker British Heritage. [celá zpráva]

Do éteru vzkázala: „Když proplouváte mezinárodními vodami, podle mezinárodního práva nemůže být vaše plavba narušena, omezena anebo jí nemůže být bráněno.“ Íránci se snaží odklonit tankery do svých výsostných vod.

Britská fregata HMS Montrose (vpravo) doprovází na archivním snímku jinou loď.

FOTO: ČTK/AP

Fregata vyzvala íránskou loď, aby potvrdila, že „nemá v úmyslu porušit mezinárodní právo“ tak, že by její posádka vstoupila na palubu tankeru.

Přesně to však Íránci udělali. Na palubu vysadili výsadek z vrtulníku. Fregata HMS Montrose však už nemohla zasáhnout, i když plula na místo incidentu plnou parou vpřed. V tu chvíli už byl tanker v íránských vodách, uvedla BBC.

Íránská helikoptéra krouží na britským tankerem.

FOTO: Reuters TV, Reuters

Podle nedělního prohlášení Teheránu jsou všichni členové posádky britského tankeru Stena Impero v pořádku a zdraví. Posádka pocházejí z Indie, Filipín, Ruska a Lotyška je v přístavu Bandar Abbás.

Protichůdná tvrzení



Podle íránských médií se tanker před zadržením íránskými revolučními gardami v Hormuzském průlivu srazil s rybářskou lodí a zřejmě jí nechtěl pomoci. Vypnul vysílač a nereagoval na volání o pomoc. To však ze záznamu komunikace na moři nevyplývá.

Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt uvedl v dopise Radě bezpečnosti OSN a generálnímu tajemníkovi OSN, že její tanker Teherán zadržel, když se pohyboval v ománských teritoriálních vodách. Londýn to v dopise označil za ”nelegální vměšování”. Hunt v sobotu řekl, že reakce Británie bude rázná, ale otázku chce řešit diplomatickou cestou. [celá zpráva]

Hunt, který hovořil se svým íránským protějškem Džavádem Zarífem, uvedl, že Írán zabavení tankeru považuje za protiopatření za to, že britský výsadek zabavil íránský tanker Grace 1 u Gibraltaru kvůli podezření gibraltarských úřadů, že pašuje ropu do Sýrie. [celá zpráva]

Vzájemné zadržování tankerů



Tanker Stena Impero byl v pátek zadržen poté, co gibraltarský soud rozhodl, že se íránský tanker Grace 1 bude zadržovat i dalších 30 dní. Už po jeho zadržení Írán hrozil, že odvetou bude zadržení britské lodě. [celá zpráva]

Tento pohled oprávněné odplaty Hunt odmítl se slovy „nic by nemohlo být vzdálenější pravdě“. Britský tanker totiž nevezl ropu do země, na kterou jsou uvaleny sankce. Írán sice popírá, že by náklad ropy mířil do Sýrie, současně však řekl, že on se k sankcím na Sýrii nepřidal, a tudíž se ho netýkají.

Jeremy Hunt

FOTO: David Mirzoeff, ČTK/AP

Zaríf současně v tweetu uvedl, že Británie ”musí skončit s tím, že je nástrojem ekonomického terorismus USA”. Dodal, že Írán garantuje bezpečnost plavby v perském zálivu a Hormuzském průlivu: „Na rozdíl od pirátství u Gibraltaru mají naše akce Perském zálivu za cíl udržen mezinárodní námořní cesty.”

Stena Impero sice vlastní švédská firma, ale pluje pod britskou vlajkou, což znamená, že bezpečnost lodi garantuje Británie

Podezřelým tankerů odebírá Panama registraci



Panamské úřady v neděli podle ČTK oznámily, že zahájily proces odebrání registrace tankeru Riah, který před týdnem zadržel Írán v Hormuzském průlivu se zdůvodněním, že převážel pašovanou ropu. [celá zpráva] Není jasné, komu loď patří.

Tanker Riah zadržený Íránci

FOTO: Reuters TV, Reuters

„Odsuzujeme použití lodě plující pod panamskou vlajkou pro nezákonné aktivity,” uvedl panamský úřad v prohlášení. Podle AP tanker Riah ještě nedávno provozovala firma Prime Tankers LLC se sídlem v Dubaji. Její zástupce ale AP řekl, že loď prodal. Na adrese firmy, kterou jako nového vlastníka uvedl, ale agentuře AP popřeli, že by nějakou loď vlastnili.

Tanker Grace 1 u Gibraltaru

FOTO: Reuters TV, Reuters

Panama, pod jejíž vlajkou pluje nejvíce lodí na světě, v poslední době odebrala registraci desítkám plavidel, včetně těch, které provozuje Írán. Pod její vlajkou plul i íránský tanker Grace 1 zadržený u Gibraltaru 4. července. Panama tvrdí, že mu registraci odebrala už 29. května.