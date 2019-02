Diplomat Emirátů se zastal izraelských náletů na Sýrii. Záznam z jednání za zavřenými dveřmi, který unikl Izraelcům, ukazuje sbližování židovského státu se sunnitskými arabskými režimy.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu jednal ve středu večer s ministry zahraničních věcí Bahrajnu a Spojených arabských emirátů Chálidem bin Ahmadem Chalífou a šajchem Abdullámeh bin Zajídem i s bývalým saúdskoarabským ministrem zahraničních věcí Adílem Džubajrem.

Shodli se, že íránská podpora násilí brání vyřešení konfliktů na Blízkém východě včetně toho izraelsko-palestinského a že hrozba z Teheránu je největší. Za zavřenými dveřmi to řekl bahrajnský ministr zahraničí Chálid bin Ahmad Chalífa.

Odkaz na video z jednání byl připojen ke vzkazu na aplikaci WhattsApp o setkání Netajahua s americkými viceprezidentem Mikem Pencem, který poslala kancelář premiéra vybraným novinářům. Video neukazovalo záběry izraelského premiéra s americkým politikem, ale záznam z konference, kde mluvili účastníci nezvykle otevřeně.

Půlhodinu poté, co vzkaz novináři dostali, bylo smazáno.

„Vyrůstali jsme v době, kdy izraelsko-palestinská otázka byla nejdůležitějším tématem, které musí být tak či onak vyřešeno,“ řekl Chálid bin Ahmad Chalífa podle listu The Times of Israel. „Ale pak jsme viděli větší výzvu, mnohem nebezpečnější, nejnebezpečnější v naší historii, která přišla od Islámské republiky. Je to vážná výzva, která nám brání posunout se dál kdekoli, v Sýrii, v Jemenu, v Iráku. Moje země je v nebezpečí,“ řekl bahrajnský ministr.

At the Warsaw Conference, I conducted back to back discussions first with three Arab ministers and then with Israeli PM Netanyahu. Same room, same views of Iran’s aggressive, threatening posture in the Middle East, and unmistakable convergence of what should be done to counter it