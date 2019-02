Novinky

I když Trump deklaruje, že chce omezit nákladnou přítomnost amerických sil v zahraničí, zdůraznil, že Spojené státy by si měly ponechat leteckou základnu Al-Asad na severu Iráku.

„Na vybudování této úžasné základny jsme vydali mnoho peněz. Jedním z důvodů, proč ji chci udržet, je, že chci trochu hlídat Írán, protože Írán představuje skutečný problém,“ uvedl Trump.

Na dotaz, zda by ji použil k útoku na Írán, ale odpověděl záporně: „Ne. Všechno, co chci, je být schopen ho pozorovat.“

Na to podrážděně reagoval irácký prezident Barham Sálih s tím, že Spojené státy nežádaly Irák o povolení s umístěním vojáků, aby mohly sledovat Írán.

„Nezatěžujte Irák svými problémy. USA jsou velmoc, ale neprosazujte své priority, protože tady žijeme my. Základním zájmem Iráku je mít dobré vztahy s Íránem a dalšími sousedními státy,” vzkázal.

Irácký prezident Barham Sálih

FOTO: Wissm Al-okili, Reuters

Jeho mluvčí dodal, že jasným stanoviskem vlády je, že stojí o pokračování spolupráce s USA v oblasti zpravodajských informací bezpečnosti a výcviku: „Ale současně nemůžeme pokračovat ve vztahu jako na houpačce, co se týká jaderné dohody s Íránem.“ Tu USA vypověděly.

V Iráku je nyní asi 5200 amerických vojáků, které Irák potřebuje kvůli strachu z návratu radikálů. „Potřebujeme udělat vše, co můžeme, abychom si byli jisti, že nedojde k znovuobnovení Islámského státu,“ řekl americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Tajná zpráva Pentagonu, o které informoval o víkendu britský list Expres, varovala, že se skupina Islámský stát může rychle zotavit a během šesti až 12 měsíců ovládnout opět část území Sýrie a Iráku. Především by mohla ovládnout „území nikoho” v Sýrii a během několika měsíců tam obnovit samozvaný chalífát.

Donald Trump pro CBS také řekl, že část sil odsouvaných ze Sýrie půjde do Iráku, kde by vojáci mohli monitorovat případné zmrtvýchvstání Islámského státu nebo jiné radikální skupiny: „Další rozhodně půjdou domů,“ dodal.

V oblasti by se ovšem mohli američtí vojáci opět rozmístit, pokud by nabyly na síle skupiny, jako je Al-Káida. „Vrátíme se zpátky, jestliže budeme muset,“ řekl prezident.

Když Trump v hovořil o „nekonečných válkách“ v Sýrii a v Afghánistánu, dal jasně najevo, že chce omezit nákladnou americkou vojenskou přítomnost v těchto zemích navzdory varování svých vojenských poradců a ředitelů tajných služeb, aby to nedělal.

Prezident opět hájil plán stažení amerických vojáků ze Sýrie, ale odmítl uvést časový plán odchodu. Už ale netvrdí, že stažení bude okamžité.

Trump dodal, že by také rád stáhl vojáky z Afghánistánu, pokud se podaří uzavřít mírovou smlouvu, která by ukončila 17 let dlouhou válku. Dodal, že by tam rád ponechal malý počet jednotek i zpravodajců, kteří by monitorovali radikály.

Neodpověděl na otázku, zda věří Tálibánu, je však přesvědčen, že toto radikální hnutí usiluje o mír. „Jsou unavení. Každý je unavený. Nemám rád nekonečné války,“ poznamenal.