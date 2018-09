ČTK

Po setkání s činiteli Británie, Číny, Francie, Německa, Ruska a Íránu na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku to novinářům sdělila šéfka diplomacie Evropské unie Federica Mogheriniová. Podle prohlášení se rozhodli „chránit svobodu svých obchodníků, aby mohli uskutečňovat legitimní obchod s Íránem.”

Nyní firmám totiž hrozí, že pokud budou dál obchodovat s Íránem, přestanou s nimi obchodovat Spojené státy.

Mogheriniová dodal, že půjde o nový platební systém, který nebude závislý na dolaru. Detaily způsobu plateb by měli ještě projednat techničtí experti.

Analytici oslovení BBC si však nejsou jisti, zda je takový systém reálný, jestli mu Spojené státy nemohou přizpůsobit své sankce na Írán, které už oslabily íránský rial.

Firmy kvůli USA končí s obchody v Íránu



Írán čelí novým americkým sankcím od začátku srpna a zavedení dalších sankcí se očekává na podzim. Sankce ale nedopadají jen na Írán, ale i na společnosti, které s ním obchodují, což se týká i řady evropských firem. Některé kvůli tomu své podnikání v Íránu ukončily. [celá zpráva]

Je to přímý důsledek květnového rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa odstoupit od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. [celá zpráva]

Írán se na základě této dohody zavázal omezit svůj jaderný program výměnou za zrušení části sankcí. Trumpovi mimo jiné vadilo, že dohoda se nevztahuje na íránský balistický program či na zapojení země do válek v Sýrii a Jemenu.

Hlavním obchodním partnerem je Čína



K odstoupení USA od dohody, kterou podepsaly také Británie, Francie, Rusko, Čína a Evropská unie, se již dříve kriticky vyjádřili její další signatáři a EU usiluje o to, aby zachovala obchod s Íránem. Teherán pohrozil, že od dohody odstoupí, pokud mu přestane přinášet ekonomické výhody plynoucí ze zrušení sankcí.

Hlavním obchodním partnerem Íránu je Čína, Teherán do ní vyváží zboží a suroviny za více než 15 miliard eur ročně. Do EU vyváží za necelých devět miliard eur, do Indie za o něco více než osm. Íránský export do Jižní Koreje a Turecka pak přesahuje šest miliard.