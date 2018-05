Novinky, ČTK

„Máme dobře známé dohody o jihozápadní zóně deeskalace,“ řekl Lavrov. „Tyto dohody byly dosaženy mezi Ruskem, USA a Jordánskem a z dob příprav jsou dobře známé Izraeli. Předpokládají, že se v této zóně deeskalace musí upevnit stabilita a že z oblasti musejí být stažené všechny nesyrské síly a já si myslím, že je to potřeba udělat co nejdřív. Nyní na tom spolupracujeme s našimi jordánskými a americkými kolegy,“ uvedl ruský ministr zahraničí, který zmínil, že v oblasti se zhoršila bezpečnostní situace a Sýrie tam plánuje zasáhnout proti vzbouřencům.

Zóna deeskalace na jihozápadě Sýrie, na které se loni v červenci domluvily USA, Rusko a Jordánsko, zahrnuje provincie Dar’á, Suvajdá a Kunejtra, která sousedí s Izraelem. Rusko tvrdí, že tam opozice chce vytvořit autonomii, v čemž ji má údajně podporovat jak Fronta an-Nusra či Islámský stát, tak USA, a mohlo by to vést k rozpadu Sýrie.

Syrská operace znepokojuje Izrael, protože se bude odehrávat poblíž jeho hranic. Už tak Izraeli vadí, že Írán buduje na syrském území své základny. Několikrát na ně zaútočil.

Izrael by chtěl, aby cizí milice působily nejméně 60 kilometrů od izraelské hranice a jen východně od silnice z Damašku do Dar’á a z Damašku do Suvajdy, uvedl list Ha’arec. Supervelmoci se však dohodly na vzdálenosti pět až dvacet kilometrů od hranic.

Tajná jednání Izraelců s Íránem



Izrael proto o chystané syrské operaci údajně jednal s Íránci v jordánském Ammánu v hotelu přes jordánského zprostředkovatele. V pondělí to uvedl saúdskoarabský web Iláf. Podle něj Írán souhlasil s tím, že nebude operovat u hranic. Írán se také údajně zavázal, že jeho milice a příslušníci libanonského šíitského hnutí Hizballláh, které Teherán podporuje, se očekávaných bojů proti syrské opozici nezúčastní. Izrael na oplátku slíbil, že se nezapojí do bojů v provinciích Dar’á a Kunejtra.

Íránský velvyslanec v Jordánsku následně v tiskovém prohlášení informoval, že íránské síly zůstanou stranou bojů na jihu Sýrie po dohodě s Jordánci a dalšími regionálními aktéry.

Izraelskou stranu podle nejmenovaného zdroje velmi překvapilo, jak rychle Íránci na dohodu přistoupili.

Írán ustupuje?



Írán dosud na podobné výzvy reagoval negativně, je ale možné, že opakované izraelské útoky na jeho základny v Sýrii ho dovedly ke změně postoje.

Ještě předminulý týden tomu však tak nebylo. Íránu se nelíbilo, když 17. května na konci setkání syrského prezidenta Bašára Asada s Vladimirem Putinem ruský prezident prohlásil, že rozhovory o budoucnosti Sýrie musejí být spojeny se stažením všech zahraničních sil. Následující den Putinův zvláštní vyslanec pro Blízký východ Alexandr Lavrentij upřesnil, že tím měl na mysli síly z Íránu, libanonský Hizballáh a americké a turecké jednotky, přičemž zdůraznil, že jde o komplexní otázku.

Írán výzvu odmítl s tím, že v Sýrii jeho síly zůstanou, dokud to bude potřeba, a budou pokračovat boje proti teroristům.

Podle izraelské tajné služby jsou nyní v Sýrii dva tisíce íránských důstojníků a poradců, 9000 příslušníků šíitských milic z Afghánistánu, Pákistánu a Iráku a 7000 bojovníků Hizballáhu.