Celkem si boje v Afghánistánu loni vyžádaly 3468 mrtvých civilistů, dalších 7015 bylo zraněno. Za dvě třetiny obětí nesou odpovědnost bojovníci z protivládních hnutí. Z toho 42 procent útoků spáchali radikálové z teroristické organizace Tálibán, deset procent bojovníci z takzvaného Islámského státu. Pětinu z celkového počtu obětí pak mají na svědomí akce provládních sil.

„Afghánští civilisté umírají během každodenní rutiny - při cestě autobusem, během modliteb v mešitách, cestou kolem budovy, která se stala cílem (atentátu),” uvedl ve svém prohlášení Vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Raad Husajn. „Mezinárodní právo podobné útoky zakazuje a ve většině případů budou zaznamenány jako válečné zločiny. Pachatelé musejí být identifikování a přivedeni k zodpovědnosti.”

Přibývá náletů



Podle zprávy OSN v minulém roce výrazně přibyl počet leteckých útoků spojeneckých jednotek. Zemřelo během nich 295 civilistů a dalších 336 se zranilo, což je až o sedm procent více než v roce předešlém. Počet leteckých zásahů tak podle OSN byl loni nejvyšší od roku 2009.

Loni v srpnu přišel Trump s novou strategií pro Afghánistán, kde rozšiřuje svou moc Tálibán a působí na 70 procentech rozlohy země „Už nebudeme jen postávat, zabíjíme teroristy. Neřeknu, kdy zaútočíme, ale zaútočíme!“ Inspiroval se zřejmě účinnou leteckou válkou proti Islámskému státu. Američané mohou teď sami útočit, a to i letecky – což je novinka. A do země už vyslali i bitevní letouny A-10 Thunderbold II. [celá zpráva]

Americký stroj A-10 thunderbolt přezdívaný tankobijec.

FOTO: Novinky

Jen v prosinci Američané společně s vládním letectvem uskutečnili 455 úderů O rok dříve jich bylo jen 65 Od loňského srpna do prosince jejich počet dosáhl dvou tisíc. To je jako v letech 2015 a 2016 dohromady. [celá zpráva]

Tvrdý postup měl dotlačit Tálibán k jednání



Podle listu The Washington Post (WP) „šly rukavice dolů“. „Zbavíme je (Tálibán) schopnosti vést válku na bojišti i brutálně vraždit nevinné civilisty,“ tweetovalo minulou středu velitelství sil USA v Afghánistánu. Den před tím informovalo o sérii přesných úderů na severu země proti „zdrojům příjmů povstalců a jejich výcvikovým zařízením“.

„Poprvé za 16 let války, nejdelší v dějinách USA, ji zimní chlad ve vzduchu nezpomalil,“ napsal WP.

Americká vojenská rozvědka USA už zachytila rozhovory znepokojených tálibánských velitelů. Ustojí tentokrát hnutí americký nápor, jako už nejednou předtím? USA plánují zdvojnásobit sílu vládních komand, ztrojnásobit afghánské letectvo a vlastní kontingent navýšit až na 15 tisíc vojáků.

Nikky Haleyová, americká velvyslankyně v OSN, ještě v polovině ledna tvrdila, že strategie funguje a že jednání vlády s Tálibánem „jsou blíž než kdy předtím“. Pak ale přišly brutální atentáty na kábulský hotel obývaný cizinci a na tržiště, kdy explodovala bomba ukrytá v sanitce. [celá zpráva]

Záchranáři odnášejí raněné z místa výbuchu na kábulském tržišti.

FOTO: Mohammad Ismail, Reuters

Trump poté odmítl jednat. „Nechceme s Tálibánem vyjednávat. Dokončíme, co dokončit musíme. To, co nikdo jiný dotáhnout nedokázal. Ale my to dokážeme,” uvedl dále americký prezident.[celá zpráva]

Čas pracuje pro táliby

„Je to podobné, jako když Obama zvýšil počet sil. Místo střetu na bojišti volí Tálibán levné teroristické útoky – a má s nimi úspěch,“ řekl kábulský analytik Haroun Mir listu The Los Angeles Times.

Podle něj však čas pracuje pro táliby. Trump vsadil na zrádnou kartu vítězství. Jedna věc ale je vést boj ze vzduchu, a druhá ovládat území vládní armádou, která i přes investované miliardy dolarů stále není zárukou.

Optimistů ubývá

Po více než 16 letech válčení v Afghánistánu, jež vede už třetí americký prezident USA, řady optimistů prořídly. USA a země NATO řeší dilema, zda se dál angažovat v konfliktu bez konce, z nějž vede cesta jen přes silnou afghánskou vládu a její armádu.

„Kdybychom měli prohrát, nebo odejít, byla by cena nepřijatelná. Povzbudilo by to džihádisty globálně, i ty v našich zemích,“ míní generál John Nicholson, velitel mise NATO.

Po útoku v posledním patře kábulského hotelu hořelo.

FOTO: Rahmat Gul, ČTK/AP

Avšak Ivo Daaler, americký exvelvyslanec v NATO, to vidí pesimisticky. „Tálibán může slábnout či sílit, avšak dnes není blíž porážce, než byl včera nebo před deseti lety,“ napsal pro CNN, „naše afghánská strategie není už dlouho o vítězství, ale o tom, jak neprohrát,“ soudí.

Nikdo podle Daalera nevysvětlil, jak může přivodit obrat pár tisíc vojáků navíc, když za Obamy jich nezadupalo Tálibán do země ani sto tisíc – a s nimi i 50 tisíc ze zbytku NATO.