Ruské letouny v neděli nad ránem zaútočily na obec v provincii Dajr az-Zaur. Původní bilance nedělního ruského úderu byla 34 mrtvých civilistů.

V této východosyrské provincii, bohaté na ropu, se už několik měsíců vedou dvě ofenzivy proti radikálům z IS. V jedné z nich se z oblasti snaží poslední radikály z IS vytlačit vládní vojska podporovaná Ruskem, druhou vedou arabsko-kurdské Syrské demokratické síly (SDF) podporované mezinárodní koalicí v čele s USA. Rusko podporuje ofenzivu masivními nálety strategických bombardérů, což napomohlo i dobytí Búkámálu., posledního města ovládaného IS. [celá zpráva]

Radikálové z IS v posledních měsících ztrácejí poslední části území, která se jim podařilo dobýt v předchozích letech. V roce 2014 kontrolovali příslušníci samozvaného Islámského státu skoro polovinu Sýrie a třetinu Iráku. Dnes jsou zbytky jeho oddílů kolem irácko-syrské hranice a v části provincie Dajr az-Zaur.