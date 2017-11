Řidič kamiónu Abu Fauzi měl zkušenosti s přepravou nákladů v nebezpečných oblastech na severu Sýrie, kde jsou zničené mosty i silnice, v oblasti působí různé milice včetně bojovníků Islámského státu a dopravu komplikuje zrádný písek.

V říjnu ale měl přepravit odlišný náklad. Obrátily se na něj Američany podporované kurdsko-arabské Syrské demokratické síly (SDF), které se od léta pokoušely dobýt Rakku. Žádaly ho, aby vedl kolonu vozidel, která odveze stovky rodin, které utekly před boji z města Tabka do jednoho z táborů. Přeprava měla trvat šest hodin.

Když s dalšími řidiči vyrazil ráno 12. října v koloně, zjistil, že realita je odlišná. Nejenže měl jet tři dny, ale i „náklad byl jiný“, především měl vyrazit na jinou trasu. Úkolem bylo odvézt z Rakky stovky bojovníků Islámského státu s rodinami, kteří s sebou měli tuny zbraní a munice.

Vzbouřenci ze Syrských demokratických sil u Rakky

Po čtyřech měsících tvrdých bojů o každý dům v Rakce, která byla de facto hlavním městem samozvaného Islámského státu, se místní představitelé s radikály domluvili. Když opustí město, nechají je odjet, což ušetří životy na obou stranách. Původně se uvádělo, že si budou moci vzít jen osobní zbraně.

Mzda strachu

Všem řidičům slíbili několik tisíc dolarů, když budou o akci mlčet. Řidiči souhlasili, netušili ale, co je čeká, uvedla BBC.

„Od chvíle, kdy jsme vjeli do Rakky, jsme byli vystrašeni. Předpokládali jsme, že tam pojedeme se SDF, ale jeli jsme sami. A jak jsme tam vjeli, viděli jsme bojovníky IS se zbraněmi a sebevražednými pásy. Dali na naše náklaďáky nástražné nálože. Když by se něco v dohodě zvrtlo, odpálili by celý konvoj. Dokonce i děti a ženy měly na sobě sebevražedné pásy,“ řekl řidič.

Také počet lidí byl výrazně jiný, než všichni čekali. „Když jsme vjeli do Rakky, mysleli jsme si, že posbíráme 200 lidí. Jen do svého vozu jsem jich ale naložil 112. Celkem jsme naložili kolem 4000 lidí včetně žen a dětí,“ dodal Fauzí.

A neodjížděli jen Syřané, kteří se přidali k Islámskému státu, a Iráčané, ale i zahraniční bojovníci, byť ještě v květnu americký ministr obrany James Mattis říkal, že boj s IS je totální. „Naším záměrem je, aby zahraniční bojovníci nepřežili a po návratu domů v severní Africe, v Evropě, v Americe, a v Asii nemohli dál bojovat. My jím to neumožníme,“ tvrdil tehdy.

Realita ale byla jiná. „Byl tam velký počet cizinců. Francouzi, Turci, Ázerbájdžánci, Pákistánci, Jemenci, Saúdové, Číňané, Tunisané a Egypťané,“ popsal další řidič.

Trasa vedla z Rakky k Dajr az-Zauru a dále k iráckému Káimu, jelo se však pouští.

Podle jiného řidiče měla kolona šest až sedm kilometrů, bylo v ní padesát nákladních aut, třináct autobusů a přes sto vozidel Islámského státu. Bojovníci se zakrytými tvářemi seděli na střechách některých aut.

I když dohoda bojovníkům umožňovala odvézt si jen osobní zbraně, odvezli všechny, které mohli naložit. Jeden kamión se dokonce rozbil. „Praskla mu náprava kvůli váze munice,“ řekl Fauzi.

Porušené mlčení

Od odjezdu všichni mlčeli. Syrské demokratické síly ho bagatelizovaly, aby to nevypadalo, že si nechaly uniknout konečné vítězství, které ohlásily 17. října. [celá zpráva]

Mlčely však i země Američany vedené koalice. Nakonec BBC přiznaly, že šlo o širší dohodu, během níž odešlo 3750 lidí, bojovníků prý mezi nimi bylo jen 250.

„Nechtěli jsme nechat nikoho odejít,“ řekl mluvčí koalice Ryan Dillon. Při jednáních byl údajně přítomen důstojník z koalice, i když podle Dillona nevstupoval aktivně do jednání. Zdůraznil, že odjeli jen čtyři zahraniční bojovníci, a ti jsou nyní v zajetí SDF. Jak ale řekl řidič, nikdo ze SDF nebyl přítomen nakládaní vozidel.

Cesta byla pro řidiče peklem. Kolona musela sjet ze silnice a pokračovat pouští. Podle Fauzího byli u každého řidiče v kabině tři nebo čtyři zahraniční bojovníci, kteří řidiče bili a nadávali jim do prasat a nevěřících. Vylévali si na nich vztek, že museli opustit Rakku. Jedna ze zahraničních bojovnic na ně mířila kalašnikovem.

Kolona měla cestu volnou, příslušníci SDF je nechali projet a nezaútočila na ni ani americká letadla. Cestou nad ní přeletěl kromě dronů i americký letoun a vypálil světlice, to bylo vše. Dohoda byla dodržena. Koaliční vedení pak přiznalo, že kontrolovalo trasu ze vzduchu.

Nakonec kolona vjela na území pod kontrolou IS u vesnice mezi Kardanou a Suvarem. Tam se cesty rozdělily, každá část konvoje pokračovala jinam. jedna část dorazila až do Búkamálu. Město minulý týden osvobodila syrská armáda, ale pak padlo zpátky do rukou chalífátu. Rusko kvůli tomu obvinilo Američany, že nechtějí na bojovníky IS útočit. [celá zpráva]

Když se Fauzí vrátil, milicionář SDF se ho ptal, kde vyložil náklad: „Ukázali jsme jim místo na mapě a oni si ho označil s tím, že strejda Trump to tam může později bombardovat.“