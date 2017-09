Vzbouřenci uvedli, že útok podnikla buď ruská letadla, nebo letadla syrské armády. Zasaženy byly nemocnice a středisko záchranářské skupiny Bílé přilby. Při útoku byly zabiti tři lidé, ale počet obětí zřejmě vzroste.

Budova v provincii Idlib zničená při jednom z náletů

FOTO: Profimedia.cz

Nálet byl podniknut poté, co v úterý vzbouřenci, většinou džihádisté ze skupiny Hajat Tahrír aš-Šám, jejíž jádro tvoří Fronta an-Nusra napojená na Al-Káidu, zahájili největší ofenzívu za několik měsíců. Pokusili se proniknout do provincie Hamá a zaútočit nebo unést ruské policisty a ovládnout jednu z tamních základen, kterou využívají.

Kvůli tomuto útoku vypálilo Rusko na pozice džihádistů střely s plochou dráhou letu Kalibr. Ze sporadických informací není možné zjistit, zda nemocnice byly zničeny při tomto ostřelování, nebo to přišlo až později. Rusko o střelbě informovalo až v pátek. [celá zpráva]

Následky náletů na provincii Idlib

FOTO: Profimedia.cz

Britský lékař Shajul Islam pracující v Idlibu vyjádřil znepokojení, bojí se, že syrská armáda může „přijít a dokončit svou práci“.

Activists in Idlib say 3 hospitals have been bombed by Russia / regime, including one in Khan Sheikhoun #Syria pic.twitter.com/NU3D8goG26