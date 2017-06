Syřan Ráví podle sdělení koalice přišel o život 16. června, uvedla agentura AP. Muž vlastnil směnárnu v Abú Kamálu, kterou využíval v rámci rozsáhlé sítě k přesunům miliónů dolarů mezi území kontrolovaným IS a zbytkem světa. V prosinci 2016 americké ministerstvo financí zařadilo Rávího a jeho firmu Hanifa Currency Exchange na sankční seznam.

Ráví slíbil věrnost Islámskému státu v roce 2014. Síť svých kontaktů používal pro zajištění zbraní a munice pro IS, uvedl Pentagon v prohlášení. V roce 2015 zajišťoval finanční transakce a uložení peněz. Zajišťoval i platby pro zahraniční bojovníky a účastnil se i každotýdenních schůzí vedení. Od května 2016 byla považován na finančního emíra IS.

Narušení finančních toků

V rámci boje proti IS se Spojené státy zaměřují mimo jiné právě i na likvidaci jeho finančního zázemí, což zahrnuje nejen bombardování bank, při kterém byly zničeny milióny dolarů, ale také údery na pokladníky a finančníky. U syrského Majadínu byl 7. června 2017 zabit Samir Idrís, který zajišťoval peníze na teroristické útoky v zahraničí a také pral peníze.

U stejného města byl 6. dubna zabit Abdurachmon Uzbeki, který pomáhal organizovat atentáty v zahraničí. Podílel na přípravě atentátu v istanbulském klubu Reina na Nový rok 2017. Dalším zabitým člověkem, který zajišťoval peníze pro útoky v zahraničí a pomáhal teroristy financovat a vyzbrojovat, byl Abd Basit Irakí, který byl zabit loni 12. prosince v Rakce. Zabit byl 18. května při náletu na irácké město Ká'im také abú Chattab Ráví i se třemi spolupracovníky z ciziny. Ráví měl mnoho kontaktů na západě Iráku v provincii Anbár a obstarával pro Islámský stát drony a zajišťoval výcvik pro jejich použití.

Při náletu na Majadín byl 27. dubna zabit i operativec IS z Turecka Mustafa Gunes a na stejném místě 11. května také plánovač abú Asim Džazairi z Alžírska.

Neznámý osud Bagdádího

Jisto zatím není o osudu Bagdádího. Mluvčí koalice vedené USA na Blízkém východě, plukovník Ryan Dillon, zpochybnil ruské tvrzení, že samozvaný chalífa zahynul při ruském náletu. Američané nemají žádné důkazy ani o tom, že žije, ani o tom, že je po smrti. Dillon dodal, že o jeho smrti nemají informace ani ozbrojené skupiny bojující proti IS v terénu. Podle exilové organizace SOHR monitorující dění v Sýrii byl v době náletu Bagdádí v Dajr az-Zauru, a ne na předměstí Rakky, kde se konala schůze velitelů.

Předseda branně-bezpečnostního výboru ruské Dumy Viktor Ozerov ale v pátek řekl: „Myslím si, že pravdivost této informace se blíží 100 procentům. K naší jistotě, že byl zabit, přispívá také to, že IS ho zatím nikde neukázal.” Už ve čtvrtek Rusko uvedlo, že pravděpodobnost chalífovy smrti stoupla. [celá zpráva]

Podle odborníků na IS oslovených agenturou Reuters by Bagdádího v případě jeho smrti mohl nahradit jeden z jeho dvou pobočníků. Ti nejsou žádnými islámskými náboženskými autoritami, jsou to iráčtí armádní důstojníci z dob vlády diktátora Saddáma Husajna, a to Ijád Ubajdí nebo Ajád Hamíd Džumajlí, o kterém irácká televize nedávno tvrdila, že zahynul.