Trump uvedl, že během jeho návštěvy Saúdské Arábie zaznělo, že Katar financuje „radikální ideologie“.

S odkazem na to, že Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Jemen, Libye a Maledivy přerušily diplomatické styky s Katarem, dodal, že návštěva už přináší výsledky. [celá zpráva]

„Během své nedávné návštěvy na Blízkém východě jsem dal najevo, že nelze dál tolerovat podporu radikální ideologie. Vůdci ukázali na Katar,“ napsal Trump v tweetu.

„Je dobré vidět, že návštěva Saúdské Arábie a krále a (představitelů) 50 dalších zemí se už vyplácí. Řekli, že by se mělo přitvrdit vůči sponzorování extremismu. Vše ukazovalo na Katar. Možná to bude začátek konce hrůzy terorismu,“ dodal ještě.

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - look!