Trump svůj proslov na arabsko-americkém summitu v Rijádu zahájil slovy díků k hostitelům za vřelé přijetí, Saúdskou Arábii označil za skvělou zemi a zdůraznil, že Amerika se nesnaží vnucovat svůj způsob života ostatním, ale chce nabídnout spolupráci. Vyzdvihl zejména obchodní spolupráci s „úžasnými přáteli a spojenci“ a zmínil čerstvě podepsanou dohodu o investici ve výši 400 miliard dolarů. Její součástí je i zakázka amerických zbraní pro Rijád v hodnotě 100 miliard dolarů.

Oznámil také, že Saúdská Arábie otevře centrum proti extremismu s tím, že to znamená začátek konce těch, kdo šíří terorismus a nenávist. Vyzval shromážděné lídry, aby se sami postavili terorismu a násilí, protože 95 procent obětí islámského terorismu jsou sami muslimové. „Pokaždé, když teroristé zabijí nevinného člověka falešně ve jménu Boha, mělo by to být urážkou pro všechny, kdo v něj věří. Pokud se násilí nepostavíme, nebudou nás soudit jen následující generace, ale Bůh,“ prohlásil Trump.

Není to podle něj souboj mezi jednotlivými náboženstvími. „Je to bitva mezi barbarskými zločinci, kteří chtějí vyhladit život, a slušnými lidmi všech vyznání, kteří jej chtějí bránit,“ řekl americký prezident a popsal, že po teroristickém útoku není jasné, zda útočník či oběť byli židé, muslimové, šíité či sunnité, ale že „do prastaré půdy se vpíjí krev božích dětí“.

Trump arabské státníky vyzval, aby nečekali, až je přijdou zachránit Spojené státy, ale sami „vyhnali teroristy ze svých svatyní“.

Viník jasný: Írán

Ohledně odpovědnosti za nestabilitu na Blízkém východě má pak Trump zcela jasno, vinil z něj výhradně Írán. Ten podle něj trénuje spřízněné milice a financuje jim zbraně, které rozsévají zkázu a chaos v oblasti. Šíitský Írán rovněž podle prezidenta povzbuzuje syrského vůdce Bašára Asada „k nepopsatelným zločinům“.

Ani slovem se přitom nezmínil o tom, že teroristické skupiny Islámský stát, Al-Káida či Džabhat al-Fatah aš-Šám (někdejší Fronta An-Nusra) působící v Iráku a Sýrii vyznávají sunnitskou ideologii a právě v Saúdské Arábii či v Turecku, které Trump ve svém projevu velebil, nacházejí finanční zázemí.

Íránská veřejnost si podle Trumpa zaslouží spravedlivou vládu. V sobotu přitom Íránci zvolili podruhé do prezidentského úřadu umírněného politika Hasana Rúháního, který občanům sliboval další jednání se Západem s cílem zrušit další protiíránské sankce. Trump mu tak svým proslovem z Rijádu vzkázal, že o dialog nestojí.

Vřelé přijetí

Lídři arabských zemí Trumpa vřele přijali a přešli jeho ostré protimuslimské výpady z předvolební kampaně i dekret, jímž se po nástupu do funkce snažil dočasně zakázat vstup do USA obyvatelům šesti většinově muslimských zemí.

Sunnitští vůdci arabských zemí si od Trumpa slibují, že se bude snažit zkrotit šíitský Írán a potlačit jeho rostoucí vliv v regionu, čehož se od jeho předchůdce Baracka Obamy nedočkali. Vliv Íránu za Obamy naopak vzrostl díky dohodě o omezení íránského jaderného programu a zrušení protiíránských sankcí, kterou USA za Obamy prosadily. Trump se nyní chce v očích Arabů od Obamovy politiky zřetelně distancovat.

Protiíránské naladění summitu zdůraznil i saúdský král Salmán bin ‘Abd al-Azíz as-Saúd, když íránský režim, ovládaný de facto islámskými kleriky, označil za „špičku kopí globálního terorismu“.