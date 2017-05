Turecký prezident Erdogan sice ocenil vítězství Trumpa ve volbách jako průlomové a prohlásil: „Položili jsme základy nové éry americko-tureckých vztahů“. Na tiskové konferenci ovšem bylo patrné, že v klíčové otázce syrských kurdských milicí se obě strany nedokázaly shodnout.

Americký prezident Donald Trump nabídl Turecku podporu v boji proti Islámskému státu a bojovníkům ze Strany kurdských pracujících (PKK). Slíbil také, že vojenské vybavení objednané Tureckem by mělo brzy dorazit.

Turkish President Erodgan: We are "laying the foundation of a new era" for US-Turkey relations https://t.co/5jLwG9ZZOQ

Erdogan prohlásil, že Turecko by mělo dál spolupracovat s Washingtonem v „boji se všemi teroristickými uskupeními v oblasti“. Dal najevo, že v „budoucnu nemůže být v oblasti pro terorismus místo“.

Aby bylo všem jasné, jak to myslí, uvedl, že syrské kurdské milice YPG, které Washington považuje za hlavní sílu v boji proti Islámskému státu a posílá jim zbraně, pokládá Ankara za teroristickou skupinu. Jak napsal turecký list Hürriyet, turecký prezident po setkání s Trumpem zopakoval svůj názor, že spolupráce s YPG na severu Sýrie není v pořádku.

Kurdské zdroje uvedly, že na této fotografii vypadá turecký prezident Erdogan jako školák plísněný učitelem Trumpem.

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Podle agentury Reuters se oba státníci zřejmě zabývali i skandálem kolem údajného úniku tajných informací o operacích Islámského státu, které podle tvrzení amerických novinářů prezident vyzradil Rusům.

President Trump: "We had a very, very, succesful meeting with the foreign minister of Russia." pic.twitter.com/auZcbO2JeB