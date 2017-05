Podle Al-Hajátu se také připravuje setkání Trumpa s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a palestinským vůdcem Mahmúdem Abbásem. S oběma politiky se letos americký prezident odděleně sešel v USA.

Arabský list také napsal, že Trump pro další kolo rozhovorů možná ohlásí časový rámec mezi devíti až dvanácti měsíci.

Mírové rozhovory začaly v 90. letech a počítalo se s tím, že skončí dohodou o nezávislé Palestině. Byly potom často přerušovány, v roce 2014 kvůli neshodám ohledně výstavby židovských osad na Západním břehu Jordánu.

Netanjahu opakuje, že je připraven se s Abbásem kdykoli osobně sejít bez jakýchkoli podmínek. Abbás při setkání s Trumpem minulý týden v USA řekl, že souhlasí se schůzkou s Netanjahuem, pokud ji zaštítí americký prezident.

Trump má do Izraele přicestovat v pondělí 22. května. Delegace bude ubytovaná v jeruzalémském hotelu King David, který bude po dobu návštěvy pro ostatní uzavřen. V pondělí je na programu návštěva nejvýznamnější židovské památky v Jeruzalémě Zdi nářků a setkání s Netanjahuem a prezidentem Reuvenem Rivlinem.

V úterý by měl Trump zavítat do historické pevnosti Masada v Negevské poušti a přesunout se do Ramalláhu k jednání s Abbásem.