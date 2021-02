Zkusí to zas? Trump zatím neřekne

McConnell sice v Senátu hlasoval pro to, aby byl Trump zproštěn obvinění z „podněcování vzpoury“, ale zdůvodnil to tím, že exprezident podle něj nemůže čelit impeachmentu. Bývalý šéf Bílého domu však podle něj jinak nese jasnou zodpovědnost za to, že jeho radikální příznivci 6. ledna vtrhli do Kapitolu.