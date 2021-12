Zemřela právnička Sarah Weddingtonová. Vyhrála přelomový spor o právo na interrupce

Ze všeho nejvíce ji ale proslavil případ, který americké soudy řešily od roku 1971 do roku 1973. Weddingtonová tehdy zastupovala Normu L. McCorveyovou (vystupovala pod pseudonymem Jane Roe), jíž nebyl umožněn v Texasu potrat, ačkoli argumentovala, že byla obětí znásilnění. Stát Texas u soudu zastupoval právník Henry Wade.

Když Weddingtonová případ u Nejvyššího soudu Spojených států amerických obhajovala, bylo jí pouhých 26 let.

Rozhodnutí soudu se stalo precedentem pro další podobné případy. Na základě případu Roe vs. Wade vzniklo v USA tzv. rozhodování na základě trimestru.

V prvním mají ženy absolutní právo na potrat. Druhý umožňuje jednotlivým americkým státům určitou regulaci. Ve třetím pak státy mohou omezit nebo zakázat potraty ve chvíli, kdy se plod blíží bodu, ve kterém by mohl přežít mimo dělohu.

Rozsudek rovněž stanovil, že v posledním trimestru mohou těhotné ženy podstoupit interrupci navzdory jakémukoli zákonu pouze na základě rozhodnutí lékařů. Ti musí potvrdit, že je to nezbytné pro ochranu zdraví či života ženy.

Weddingtonová se už nedožije dalšího důležitého mezníku ohledně legalizace potratů v USA. Nejvyšší soud je totiž připraven přijmout zákon státu Mississippi, který by zakázal potraty po 15. týdnu těhotenství, a to i v případě znásilnění nebo incestu. Rozhodnout by měl v červnu příštího roku.