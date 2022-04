Zakladatel sbírky na Trumpovu zeď mezi USA a Mexikem se přiznal k defraudaci

Kolfage založil soukromou sbírku na konci roku 2018. Na čtvrtečním soudním stání přiznal, že dárcům sliboval, že všechny vybrané peníze půjdou na stavbu hraniční zdi, která byla jedním z Trumpových stěžejních předvolebních slibů. „Věděl jsem, že to, co dělám, je špatné a že je to zločin,“ řekl na stání bývalý příslušník amerického letectva, který v Iráku přišel o obě nohy a ruku. Kromě odcizení peněz se rovněž dopustil krácení daní, protože nabytou částku nenahlásil úřadům.