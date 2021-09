Zákaz potratů v Texasu platí, Nejvyšší soud USA ho odmítl zrušit

Konzervativci ovšem mají v Nejvyšším soudu převahu poté, co do něj Trump jmenoval během své vlády tři své nominanty z řad konzervativců. Sotomayorová označila verdikt za „neskutečný.”

Protože Nejvyšší soud texaský zákon neodmítl, vstoupil v platnost o středeční půlnoci. Ještě v pondělí se na Nejvyšší soud obrátily Středisko pro reprodukční práva, Americká federace pro plánované rodičovství a americká Unie pro občanská práva spolu s poskytovateli interrupcí v Texasu s naléhavou žádostí, aby zákon zablokoval, protože „by okamžitě a katastroficky omezil přístup k potratům v Texasu a zřejmě by donutil mnohé potratové kliniky zavřít.“

To, že Nejvyšší soud zákon nezrušil, dává velkou šanci odpůrcům potratů, že by mohli zvrátit také verdikt ve známém případu z roku 1973 Roeová vs. Wade. Žena, která tehdy vystupovala pod pseudonymem Roeová, se obrátila na soud, protože žádala o potrat. Ten jí soud nepovolil i přesto, že argumentovala tvrzením, že byla znásilněna.