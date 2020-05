WHO zakládá nadaci, prý to není kvůli Trumpovi

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve středu oznámila, že zakládá vlastní nadaci, které budou moci peníze posílat i soukromí dárci. Informoval o tom generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, který zároveň popřel, že by nadace vznikla v reakci na výroky Donalda Trumpa. Americký prezident minulý týden pohrozil trvalým zastavením financování WHO.