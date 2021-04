Washington, D.C. je předmětem sváru a má šanci být 51. státem

Demokraté tak nyní musí uvažovat nad správnou taktikou. Méně pravděpodobnou variantou je, že se jim podaří na svou stranu zlákat alespoň deset republikánů. Tou další, že s předložením návrhu vyčkají až do listopadu příštího roku, kdy budou volby do Senátu. Jakožto předkladatelé návrhu totiž mohou sami rozhodnout o tom, kdy se o něm bude hlasovat.

V listopadu 2022 se uskuteční volby do Senátu v 34 státech USA. Podle současných průzkumů v nich o něco lépe dopadnou demokraté, i když za rok a půl se může leccos změnit. Podle politického analytika Stuarta Rothenberga by teoreticky mohli demokraté urvat 56 křesel, pokud by byli úspěšní ve všech klíčových státech. I tak by ale museli nečekaně zvítězit v některých státech, které inklinují k republikánům.